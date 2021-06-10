الغرف التجارية: تراجع في أسعار الأسماك الخضروات وتباين سعر الفاكهة





أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن رصد كافة المتغيرات التي تطرأ علي أسعار وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لضمان دقة تقارير الأسعار ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أو تضر بحركة تدفق السلع بالأسواق .





وأضاف العربي أنه قد تلقي تقريرا حول أخر مستجدات التغير في أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها بالأسواق وجاء فيه تراجع أسعار الأسماك خلال شهر مايو الماضي حيث انخفض سعر كيلو "البلطي الكبير" بنسبة 17% ليسجل 25 جنيها مقارنة بنحو 30 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت أسعار كيلو"البوري المتوسط" بنسبة 11% ليبلغ 40 جنيه مقابل 45 جنيها، كما تراجعت أسعار "الأسماك المجمدة" بنسبة 11% لتبلغ 40 جنيه للكيلو مقابل 45 جنيها ،فيما استقر سعر كيلو "التونة المفتتة" عند 12 جنيها

ورصد التقرير استقرار أسعار اللحوم خلال شهر مايو الماضي، حيث استقر سعر كيلو "الكندوز البلدي" عند 130 جنيه،وكيلو "البتلو" عند 140 جنيه،و"اللحم الجملي" عند 110 جنيهات للكيلو،و"اللحم البرازيلي المجمد" عند 70 جنيه للكيلو،و"الكبدة البرازيلي" عند 45 جنيها للكيلو .





وحول أسعار المسلى ومنتجات الألبان أشار التقرير إلى استقرار أسعار الألبان حيث سجل سعر لتر " اللبن المعبأ " 13 جنيها وهو نفس مستواه في مايو 2020، كما استقر سعر لتر "اللبن الجاموسي السائب"عند 12 جنيها،وحافظت أسعار الأجبان على استقرارها حيث سجل سعر كيلو الجبن الأبيض الثلاجة 40 جنيه وكيلو"الجبن الخزين" عند 60 جنيه، وكيلو الجبن الرومي عند 96 جنيها ، وحافظت أسعار الزبادي زنة (125 جرام) على مستواها عند 3 جنيهات.





وسجلت أسعار الزبدة ارتفاعات ،حيث زاد كيلو الزبدة الصفراء النيوزيلاندي بنحو22% لتبلغ 110 جنيهات مقابل 90 جنيه،وكيلو "الزبدة البلدي الجاموسي" ارتفع بنحو5% ليسجل 100 جنيه مقابل 95 جنيها في مايو 2020

وحول أسعار الدواجن والبيض أوضح التقرير أن سعر كيلو "الدجاج الحي الأبيض" استقر علي مستوي شهري عند سعر 31 جنيها بينما ارتفع علي معدل سنوي زاد بنحو 7% مقابل 29 جنيها في نفس الفترة من العام الماضي ، وسعر كيلو الدجاج الحلي البلدي ارتفع بنحو 8 % ليسجل 41 جنيها مقابل 37 جنيها، فيما استقرت أسعار كيلو صدور "دجاج مخلية" عند مستوى 70 جنيها،واستقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 42 جنيها،فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر الكبير زيادة بنسبة 36% لتبلغ 38 جنيها مقابل 28 جنيها.





وحول أسعار الخضروات والفواكه أشار التقرير تراجعت أسعار كيلو الطماطم خلال شهر مايو الماضي ليبلغ سعر الكيلو 3.5 جنيه مقابل 5 جنيهات خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض بلغ 30%، كما انخفضت أسعار "البصل الأبيض الذهبي" بنحو 12% لتسجل 3.5 جنيه مقابل 4 جنيهات،وشهدت أسعار كيلو "الباذنجان الأسود الرومي انخفاضا بنحو 20 % مسجلا 4 جنيهات مقابل 5 جنيهات خلال مايو 2020، كما انخفض سعر كيلو "الفلفل الأخضر" بنحو 23%ليسجل 5 جنيهات مقابل 6.5 جنيه للكيلو، وانخفض سعر"الموز البلدي" بنسبة 17% ليسجل 10 جنيهات للكيلو مقابل 12 جنيها .





وأوضح التقرير أن أسعار "البطاطس" ارتفعت بنحو 43% ليبلغ سعر الكيلو 5 جنيهات مقابل 3.5 جنيه، كما زاد سعر"الخيار" بنسبة 30% ليسجل خلال الشهر الماضي 6.5 جنيه للكيلو مقابل 5 جنيهات ، وشهدت أسعار"الليمون" ارتفاعا بنسبة 25% ليبلغ سعر الكيلو 25 جنيها مقابل 20 جنيه،كما زاد سعر كيلو"الجزر" بنسبة 33% ليسجل 4 جنيهات مقابل 3 جنيهات في مايو 2020.





،فيما استقر سعر كيلو"الثوم البلدي الأبيض" عند 15 جنيها، ،و"الكوسة الحشو" عند 6.5 جنيه، والتفاح الأصفر" متوسط الحجم المستورد عند مستوى 20 جنيه.





استقرت أسعار كيلو"العنب الأحمر" و"البرقوق"عند مستوى 20 جنيه لكل منهما.