محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الثقافة





قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن نسبة التنفيذ بمشروع كوبري الثقافة بوسط مدينة سوهاج وصلت إلى 93%، والذي يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة أكثر من 300 مليون جنيه.



وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالكوبري، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة، وتركيب البائكة المعدنية أعلى السكة الحديد، ويتبقى أعمال الرصف والتشطيبات النهائية للكوبري، تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدا أن مشروع إنشاء كوبري ميدان الثقافة سيحقق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج، ويخفف الازدحام المروري.



يذكر أن طول الكوبري الرئيسي يبلغ 650م بداية من شارع التحرير وحتى شارع الشهيد بعرض متفاوت من 14.5م إلى 19.5م، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، ويشمل منزل بشارع بورسعيد 200م بعرض 6.8م بواقع حارتين، ومطلع من شارع اسيوطسوهاج 175م بعرض 6.8م بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة 135م بعرض 6.3م بواقع حارتين، وذلك لتجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة، وتحقيق السيولة المرورية.

