أصالة تعلن عن انضمامها لتطبيق"شادو"



ونشرت أصالة، مقطع دعائي من الموقع وعلقت عليها قائلة،:"لأنه المغنى حياة الروح، غنوا معي على شادو ورح أختار الأحلى ليغني معي ديو جديد".



جدير بالذكر أن افتتح موسم حفلات الرياض بعد انقطاع أكثر من عام بسبب أزمة وباء كورونا المستجد، الفنان نبيل شعيل والنجمة السورية أصالة نصري، برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.



وقدمت أصالة، باقة كبيرة من أجمل الأغاني وسط حضور مئات السعوديين، في ظل اتباع ارشادات الهيئة "التحصين" لدخول تلك الفعاليات الترفيهية عبر تطبيق "توكلنا"، واقتصار نسبة الحضور على 40٪..



ونشر السفير الفرنسي، لودوفيك عدد من الفيديوهات عبر حسابه على"تويتر" خلال غناء أصالة علق عليه " المغنية المشهورة أصالة نصري في قاعة الحفلات في فندق كروان بلازا في الرياض".





أعلنت الفنانة أصالة، عن انضمامها للتطبيق الغنائي"شادوو" وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".