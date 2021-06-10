مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بحلوان





وتبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ووفاة 3 أشخاص وجارى رفع السيارات المتسببة في الحادث ونقل المتوفين إلى المستشفيات.

لقى 3 أشخاص مصرعهم وإصابة أثنين أخرين في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الأوسطي بحلوان.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بالطريق الأوسطى بحلوان بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.