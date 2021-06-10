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مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بحلوان
الخميس 10/يونيو/2021 - 04:14 م
داليا عادل
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وإصابة أثنين أخرين في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الأوسطي بحلوان.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بالطريق الأوسطى بحلوان بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بالطريق الأوسطى بحلوان بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.
وتبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ووفاة 3 أشخاص وجارى رفع السيارات المتسببة في الحادث ونقل المتوفين إلى المستشفيات.
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