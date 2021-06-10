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تأجيل قضية وقف السياحة النيلية ببنها امام القضاء الاداري

الخميس 10/يونيو/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قز، ضت محكمه القضاء الاداري ببنها برئاسه المستشار جمال درويش رئيس الدائره في الجلسه التي عقدت اليوم الخميس برئاسة المستشار وليد عبد العزيز بتأجيل نظر دعوي ايقاف وغلق المراكب السياحية وققف السياحة النيلية بحجة تطوير كورنيش بنها بالفلل المعروفة اعلاميا ب" تيتانيك القليوبية " الي جلسه ٢٤ يونيو الجاري والمقامه من سليمان عفيفي سليمان صاحب المركب الايطاليه واخرين ضد محافظ القليوبيه ورئيس مدينه بنها بسبب غلق المراكب النيليه بكورنيش النيل في بنها والقضاء على السياحه النيليه ببنها

واكد دفاع المدعين في مسببات الدعوي إلى ضياع استثمارات تقدر ب 50 مليون جنيه مقدمه من المدعي سليمان عفيفي صاحب المركب الإيطالية والذي تقدم بحافظه مستندات تثبت الحصول على تراخيص للمركب حتى عام 2022

وكانت الواقعة محل الدعوي قد شهدت امس قيام علي عبد الستار رئيس مدينه بنها بحملة ازالة لبوابة المركب الايطاليه التي تم انشائها بترخيص وموافقه محافظه القليوبيه.

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