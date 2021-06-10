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البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

الخميس 10/يونيو/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
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بحث اللواء الركن، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي البحريني، اليوم الخميس، مع الفريق كارل ماندي، قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، سبل تعزيز التعاون المشترك.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية “بنا”، فقد أشاد مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بعمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده تلك العلاقة من تطور على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق منها بالتعاون العسكري والدفاعي.

 

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