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ننشر الصور الأولية في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الاوسطي
الخميس 10/يونيو/2021 - 04:23 م
داليا عادل
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حصلت بوابة الفجر علي الصور الأولية في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الأوسطي بحلوان والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة أثنين أخرين.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بالطريق الأوسطى بحلوان بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ووفاة 3 أشخاص وجارى رفع السيارات المتسببة في الحادث ونقل المتوفين إلى المستشفيات.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بالطريق الأوسطى بحلوان بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ووفاة 3 أشخاص وجارى رفع السيارات المتسببة في الحادث ونقل المتوفين إلى المستشفيات.
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