Advertisements

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في جمهورية مصر العربية

الخميس 10/يونيو/2021 - 04:20 م
درجات الحرارة غداً
درجات الحرارة غداً
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس، الموافق الـ10 من يونيو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة، في جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة غداً

وتوقعت "الأرصاد"، أن يشهد الطقس غداً انخفاضاً فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ،  شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
حالة الطقس ليلاد ودرجات الحرارة

وأشارت الهيئة، إلى أن حالة الطقس ليلا، يسودها طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد 
 
درجات الحرارة غدا والرياح

ولفتت الهيئة إلى أن طقس الغد يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

 درجات الحرارة المتوقعة غداً

القاهرة        35   22   

الإسكندرية   29   21  

مطروح      27    20  

سوهاج       42   26 

قنا العظمى  43   27  

أسوان       45   28 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة غداً في مصر درجات الحرارة غدا في مصر درجات الحرارة غداً درجات الحرارة غدا درجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس غدا حالة الطقس

أخبار تهمك

ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

منذ 43 دقيقة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

دول عربية تعلن دخولها المرحلة الرابعة من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ يوم

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ 43 دقيقة

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء وادي دجلة

منذ ساعة و 14 دقيقة

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 4 ساعات

قناص مغربي وهداف كونغولي الأبرز. . 5 مهاجمين سوبر يُراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أمطار وبرودة شديدة.. تعرف حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 12/ 3/ 2021

تعرف على حالة الطقس غدا الأربعاء 23 رمضان

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة في جمهورية مصر العربية

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 22/ 5/ 2021 في جمهورية مصر العربية

اعرف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا بجميع المحافظات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 27/ 5/ 2021 في جمهورية مصر العربية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

03:17 م

ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

04:30 م

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

02:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا