حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس، الموافق الـ10 من يونيو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة، في جمهورية مصر العربية.





درجات الحرارة غداً





وتوقعت "الأرصاد"، أن يشهد الطقس غداً انخفاضاً فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلاد ودرجات الحرارة





وأشارت الهيئة، إلى أن حالة الطقس ليلا، يسودها طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد

درجات الحرارة غدا والرياح





ولفتت الهيئة إلى أن طقس الغد يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.





درجات الحرارة المتوقعة غداً





القاهرة 35 22





الإسكندرية 29 21





مطروح 27 20





سوهاج 42 26





قنا العظمى 43 27





أسوان 45 28







