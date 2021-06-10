مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل العودة للتدريبات

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية عصر اليوم الخميس قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش في الجزيرة.





ويستأنف الفريق الأحمر تدريباته في الخامسة مساء اليوم الخميس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة٦ أيام، عقب خوض ودية مصر للتأمين الخميس الماضي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



