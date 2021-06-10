Advertisements

مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل العودة للتدريبات

الخميس 10/يونيو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية عصر اليوم الخميس قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش في الجزيرة.

ويستأنف الفريق الأحمر تدريباته في الخامسة مساء اليوم الخميس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة٦ أيام، عقب خوض ودية مصر للتأمين الخميس الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

أخبار تهمك

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ يوم

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ 43 دقيقة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 19 ساعة

قناص مغربي وهداف كونغولي الأبرز. . 5 مهاجمين سوبر يُراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء وادي دجلة

منذ ساعة و 14 دقيقة

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

دول عربية تعلن دخولها المرحلة الرابعة من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

منذ 43 دقيقة

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

03:17 م

ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

04:30 م

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

02:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا