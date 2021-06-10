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مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل العودة للتدريبات
الخميس 10/يونيو/2021 - 04:23 م
علي نبوي
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية عصر اليوم الخميس قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش في الجزيرة.
ويستأنف الفريق الأحمر تدريباته في الخامسة مساء اليوم الخميس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة٦ أيام، عقب خوض ودية مصر للتأمين الخميس الماضي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
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