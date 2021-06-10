عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب يدرس مناقشة بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة، على رأسها الصفقات الجديدة وملف اللاعبين الراحلين عن الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة أيضًا اتخاذ القرار النهائي بشأن النيجيري جونيور أجاي، جناح الفريق، بشأن تجديد التعاقد معه والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.





ويدرس مسؤولو النادي الأهلي بيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خوفًا من توقيعه لأي من الأندية في يناير المقبل، ورحيله عن النادي في صفقة انتقال لاعب حر.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 من شهر يونيو المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.