Advertisements

تعرف على موعد مباراة فرنسا الأولى في كأس الأمم الأوروبية

الخميس 10/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يفتتح منتخب فرنسا مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تبدأ غدا الجمعة 11 يونيو، بمواجهة من العيار الثقيل ضد نظيره منتخب فرنسا ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة القارية التي يشارك بها 24 منتخبًا هذا العام.

وتقام مباراة ألمانيا مع فرنسا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، على استاد أليانز آرينا في ألمانيا.

ويلعب المنتخبين الألماني والفرنسي في المجموعة السادسة بالبطولة بجانب منتخبي البرتغال والمجر في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.

وستذاع مباراة فرنسا مع ألمانيا في تمام التاسعة مساء الثلاثاء 15 يونيو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي للبطولة الأوروبية هذا العام.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ يوم

قناص مغربي وهداف كونغولي الأبرز. . 5 مهاجمين سوبر يُراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

منذ 43 دقيقة

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء وادي دجلة

منذ ساعة و 14 دقيقة

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ 43 دقيقة

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 11 ساعة

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 19 ساعة

دول عربية تعلن دخولها المرحلة الرابعة من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

03:17 م

ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

04:30 م

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

02:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا