Advertisements
ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"
الخميس 10/يونيو/2021 - 04:30 م
الفجر الرياضي
Advertisements
واصلت الفنانة الشابة ديانا هشام نشر صور تجمعها بنجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.
ونشرت ديانا هشام صورة جديدة لها رفقة محمد صلاح على البحر على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت عليها قائلة: "من دواعي سروري مقابلة شخص أسطوري ومتواضع مثلك".
وكانت ديانا هشام قامت بنشرة صورة لها بإطلالة جريئة من على أحد الشواطئ حيث يقضي محمد صلاج عطلته الصيفية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements