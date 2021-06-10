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ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

الخميس 10/يونيو/2021 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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واصلت الفنانة الشابة ديانا هشام نشر صور تجمعها بنجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

ونشرت ديانا هشام صورة جديدة لها رفقة محمد صلاح على البحر على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت عليها قائلة: "من دواعي سروري مقابلة شخص أسطوري ومتواضع مثلك".

وكانت ديانا هشام قامت بنشرة صورة لها بإطلالة جريئة من على أحد الشواطئ حيث يقضي محمد صلاج عطلته الصيفية.

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح رياضة الفنانة ديانا هشام

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