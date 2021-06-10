موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





يترقب جماهير القلعة الحمراء المواجهة الهامة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي الرياضي التونسي، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي، في دوري أبطال إفريقيا، يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.





ويدخل النادي الاهلي تلك المواجهة بعد أن عبر عقبة فريق نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي بفضل الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف، في مجموع المباراتين بعد أن حقق الفوز بثنائية مقابل لا شيء ذهابًا في القاهرة وعاد بالتعادل الإيجابي بهدف من بريتوريا.





في المقابل تمكن فريق نادي الترجي الرياضي التونسي من تحقيق ريمونتادا تاريخية بالفوز على فريق نادي مولودية الجزائر بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن خسر في الجزائر ذهابًا بهدفين ونجح في تحقيق الفوز إياباً في تونس بنفس النتيجة.



