وزير السياحة والآثار يشرح لطلاب المدارس مقتنيات متحف الحضارة بالفسطاط

في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى السياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم الفني لرفع الوعي السياحي والأثري وتعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس وتنمية الشعور بالانتماء لدى النشأ الصغير، بثت قناة مدرستى التعليمية التابعة لوزارة التعليم والتعليم الفني فيلماً قصيراً عبر موقعها علي منصة التواصل الاجتماعي يوتيوب عن الجولة التي قام بها وزير السياحة والآثار مع مجموعة من طلاب المدارس ذو المراحل التعليمية المختلفة، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.



وقد تم تنظيم هذه الجولة لتعريف الأطفال بهذا الإنجاز الحضارى العظيم وتاريخ اجدادهم وحضارة بلدهم العريقة.



وتضمنت الجولة زيارة إلى قاعة العرض المركزي للمتحف وقاعة المومياوات الملكية، حيث قام الوزير بتعريف الطلاب بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به وتاريخ الملوك الذين تم نقل المومياوات الخاصة بهم في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي الحضارة المصرية بالفسطاط، متحدثاً عن جمال وعراقة الحضارة المصرية القديمة.



ومن جانبه، أشار الوزير إلى أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات وبثها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة لتشجيع طلاب المدارس والجامعات على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بما يساهم في زيادة المعرفة والتوعية السياحية والأثرية بين الطلاب.



هذا ويصل عدد متابعي هذه القناة من طلاب المدارس وأسرهم الى حوالي ٢٠ مليون مشاهد و متابع.