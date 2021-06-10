مطلب جماهيري عالمي للعب ڤان دام دور أحد شخصيات مورتال كومبات









طالب قطاع كبير من الجمهور، في مختلف أنحاء دول العالم، أن يقدم نجم الأكشن والگاراتيه چون-كلود ڤان دام، شخصية جوني كيدچ، من فيلم مورتال كومبات في الجزء الجديد منه.



وتكمن تفاصيل القصة من البداية، من كون مورتال كومبات واحدة من أشهر ألعاب الڤيديو القتالية في العالم، والتي تم إصدارها عام ١٩٩٢. وهي تعد المنافس الرئيسي للعبة (ستريت فايتر) الشهيرة.



ومن أبرز شخصيات (مورتال كومبات) شخصية "چوني كيدچ"، وهي مقتبسة من الشخصية الحقيقية لنجم الأكشن جون_ كلود ڤان دام، حيث يؤدي "كيدچ" في اللعبة دور ممثل في الثلاثينات من عمره من هوليوود يحترف الفنون القتالية ويحاكي اسلوب ڤان دام تماماً في كل شيء.



وحدث وتلقى ڤان دام عام 1993، عرضين مختلفين من منتجي سلسلة مورتال كومبات وستريت فايتر، للقيام ببطولة واحد من الفيلمين، وحينها اختار ڤان دام تقديم بطولة فيلم (ستريت فايتر) الذي تم عرضه عام 1994.



وبعد ذلك بعام، تم طرح الفيلم المنافس له مورتال كومبات، ما أصاب جماهير مورتال كومبات بإحباط شديد حيث أنهم كانوا يتمنوا رؤية ڤان دام، في الشخصية التي تم تصميمها بناء على شخصيته الحقيقية.



وبعد سنوات عدّة، تم طرح الجزء الحادي عشر من لعبة مورتال كومبات، بشخصية چوني كيدچ في منتصف العقد الخمسيني من عمره – وهو ما يقارب عمر ڤان دام الحقيقي الآن.



وعام 2021 الحالي، عُرض جزء جديد من فيلم مورتال كومبات، وانتهى الفيلم بعرض بوستر لچوني كيدچ بوجه مخفي تماماً، الأمر الذي أثار حماس جماهير ڤان دام و مورتال كومبات، وطالبوا مع عدد من النقاد السينمائيين، ستوديوهات وارنر براذرز وڤان دام، بأن يلعب الدور.



وتعبيراً عن تصميمهم على مطالبتهم بالفكرة، والفرصة التي جائت بالصدفة في توقيت رائع، قاموا بإنشاء صفحة مطالبين خلالها بتقديمه للدور، على فايسبوك، وتمت متابعتها من آلاف المحبين لنجم الأكشن خلال ساعات قليلة.