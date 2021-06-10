Advertisements

مطلب جماهيري عالمي للعب ڤان دام دور أحد شخصيات مورتال كومبات

الخميس 10/يونيو/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements




طالب قطاع كبير من الجمهور، في مختلف أنحاء دول العالم، أن يقدم نجم الأكشن والگاراتيه چون-كلود ڤان دام، شخصية جوني كيدچ، من فيلم مورتال كومبات في الجزء الجديد منه.

وتكمن تفاصيل القصة من البداية، من كون مورتال كومبات واحدة من أشهر ألعاب الڤيديو القتالية في العالم، والتي تم إصدارها عام ١٩٩٢. وهي تعد المنافس الرئيسي للعبة (ستريت فايتر) الشهيرة.

ومن أبرز شخصيات (مورتال كومبات) شخصية "چوني كيدچ"، وهي مقتبسة من الشخصية الحقيقية لنجم الأكشن جون_ كلود ڤان دام، حيث يؤدي "كيدچ" في اللعبة دور ممثل في الثلاثينات من عمره من هوليوود يحترف الفنون القتالية ويحاكي اسلوب ڤان دام تماماً في كل شيء.

وحدث وتلقى ڤان دام عام 1993، عرضين مختلفين من منتجي سلسلة مورتال كومبات وستريت فايتر، للقيام ببطولة واحد من الفيلمين، وحينها اختار ڤان دام تقديم بطولة فيلم (ستريت فايتر) الذي تم عرضه عام 1994.

وبعد ذلك بعام، تم طرح الفيلم المنافس له مورتال كومبات، ما أصاب جماهير مورتال كومبات بإحباط شديد حيث أنهم كانوا يتمنوا رؤية ڤان دام، في الشخصية التي تم تصميمها بناء على شخصيته الحقيقية.

وبعد سنوات عدّة، تم طرح الجزء الحادي عشر من لعبة مورتال كومبات، بشخصية چوني كيدچ في منتصف العقد الخمسيني من عمره – وهو ما يقارب عمر ڤان دام الحقيقي الآن.

وعام 2021 الحالي، عُرض جزء جديد من فيلم مورتال كومبات، وانتهى الفيلم بعرض بوستر لچوني كيدچ بوجه مخفي تماماً، الأمر الذي أثار حماس جماهير ڤان دام و مورتال كومبات، وطالبوا مع عدد من النقاد السينمائيين، ستوديوهات وارنر براذرز وڤان دام، بأن يلعب الدور.

وتعبيراً عن تصميمهم على مطالبتهم بالفكرة، والفرصة التي جائت بالصدفة في توقيت رائع، قاموا بإنشاء صفحة مطالبين خلالها بتقديمه للدور، على فايسبوك، وتمت متابعتها من آلاف المحبين لنجم الأكشن خلال ساعات قليلة.

أخبار تهمك

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ 14 دقيقة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 13 ساعة

إيمان البحر درويش مُتهم بالتحريض على الفوضى

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتحرك للتعاقد مع الساحر

منذ أقل من ساعتين

ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

منذ ساعة و نصف

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

كارتيرون يطالب الزمالك بضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

06:01 م

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

03:26 م

بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

05:14 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا