صحيفة إيطالية تعترف: روما خلقت لنفسها أزمة بسبب تدهور علاقتها بالإمارات (فيديو)

انتقدت صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية موقف بلادها من دولة الإمارات، الصحيفة الإيطالية قالت إن روما خلقت لنفسها أزمة في الخليج بعد تدهور علاقاتها الاقتصادية والتجارية بدولة الإمارات وانخفاضها لأدنى مستوياتها على الإطلاق.

وشددت الصحيفة على أن الأمر الأكثر خطورة بالنسبة لإيطاليا هو خسارة حليف مهم في الخليج العربي مثل الإمارات، كونها واحدة من الدول الرائدة إقليميا وعالميا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

الصحيفة الإيطالية قالت إن أبوظبي تلعب دورا أساسيا في كافة القضايا، من قضية احتواء إيران ومواجهة الإرهاب إقليميا حتى تغير المناخ عالميا.

كما نصحت الصحيفة الحكومة الإيطالية بسرعة الخروج من المأزق، عبر دفعة جديدة للعلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، وإعادتها لطبيعتها بشكل كامل بين البلدين.