أسعار الحديد اليوم الخميس 10- 6- 2021 في مصر

أسعار الحديد .. انتاب سوق مواد البناء اليوم الخميس، الموافق 10 يونيو 2021، حالة من الاستقرار وثبات الأسعار، ليكسر حالة الارتفاع والزيادة التي حدثت لـ3 مرات متتالية الأيام الماضية.





أسعار الحديد اليوم





ويتساءل الكثيرون بشكل يومي عن أسعار الحديد باعتباره أحد مواد البناء الأساسية، والتي شهدت استقرارا اليوم بعد ارتفاع في الآونة الأخيرة.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الكرام أسعار الحديد اليوم الخميس 10/ 6/ 2021 في السطور التالي:





أسعار حديد الدخيلة 14600 جنيه تسليم أرض مصنع.





أسعار سعر طن حديد المصريين 14600 جنيه.





أسعار الحديد بشاى للصلب 14600 جنيه.





أسعار حديد السويس 14500 جنيه.





أسعار حديد سرحان 14200 جنيه.





أسعار حديد الجارحى 14500 جنيه.





أسعار حديد المراكبي 14500 جنيه.







