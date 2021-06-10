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برشلونة يتحرك للتعاقد مع الساحر

الخميس 10/يونيو/2021 - 05:00 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني مازال يعمل على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي الذي ينتهي عقده مع ناديه الفرنسي في الشهر الحالي.

وأفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن برشلونة مازال واثقاً من إبرام صفقة ممفيس ديباي بعد أن عرض عليه عقدًا لمدة ثلاث مواسم.

وأكد فابريزيو رومانو أن برشلونة ووكلاء أعمال النجم الهولندي متفائلون بإتمام الصفقة لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل، حيث يوجد بعض التفاصيل التي لم يتم إنجازها بعد.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن البرسا قام بالتعاقد مع سيرجيو أجوير وإريك جارسيا مجاناً بالإضافة إلى تعاقده مع إيمرسون بينما فشل في إتمام فينالدوم الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.

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