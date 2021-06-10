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كارتيرون يطالب الزمالك بضم القاطرة البشرية
الخميس 10/يونيو/2021 - 05:02 م
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف صفقات الفارس الأبيض لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
كارتيرون يطلب ضم لابا كودجو
كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض لتدعيمات الفريق في الموسم الجديد.
وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أبدى رغبته لمسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر في الميركاتو الصيفي المقبل.
وتابع المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي العين الإماراتي في الصيف المقبل.
وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون استقر على رحيل الثنائي حميد أحداد و مروان حمدي مهاجما الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
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