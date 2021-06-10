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من رواد الأوبرا.. وزيرة الثقافة تنعى الفنان الكبير كلود رطل

الخميس 10/يونيو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولى
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عبد الدايم : الراحل من أهم ابناء جيل رواد فن الأوبرا فى مصر

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الفنانين والعاملين بدار الاوبرا مغنى الاوبرا الكبير الباص باريتون كلود رطل احد رواد فن الاوبرا فى مصر الذى غيبه الموت اليوم الخميس 10 يونيو بعد صراع طويل مع المرض وقالت ان الراحل متعدد المواهب وتتلمذ على يديه جيل كامل من المبدعين فى مجال الغناء الاوبرالى ، واشارت الى براعته فى مجال التشكيل حيث عمل استاذا بكلية الفنون الجميلة ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه وتلاميذه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته . 

يشار ان كلود رطل ينتمى لعائلة فنية فوالدته مدربة الاصوات الايطالية جيلان رطل ، تخرج فى معهد السينما قسم هندسة المناظر ، قدم نخبة من اهم العروض الكلاسيكية العالمية على مسرح الاوبرا القديمة كما ابدع مجموعة من اللوحات الفنية الثمينة .

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