نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة عمرانية في عهد السيسي يشهد بها العالم

قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، خلال مشاركته بملتقي القاهرة الدولي لشركاء العمران والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان المعرض يشهد إستعراض لبعض لما تملكه مصر في مجالات التعمير والتشييد وماتملكه من قدرات انتاجية من المواد المستخدمة في عمليات الإنشاء.



وأضاف ضاحي: يعتبر المؤتمر نداء لكل الدول الشقيقة للمشاركة فيما هو قادم من أعمار لإشقائنا العرب الذين دمرت مبانيهم وأراضيهم نتيجة العدوان الغاشم عليهم خلال الفترة السابقة.



وتابع: لو نظرنا اليوم لما حدث في الدول العربية الشقيقة من العراق واليمن مرورا بفلسطين وسوريا سنجد أن مصر دائما رائدة في دعم هذه الدول وكان اخرها ماحدث خلال الايام القليلة الماضية من دعم قوي لاحداث غزة من بداية الاحداث وحتي وقف اطلاق النار.



وثمن نقيب المهندسين الخبرات المصرية في شتي المجالات قائلا "الخبرات المصرية خبرات كبيرة ومتراكمة وخاصة الخبرات التي تملكها شركات الانشاء والمقاولات، مشيرا إلي أن ماحدث اليوم وبعد سبع سنوات من تولي الرئيس السيسي يشهد به العالم أجمع.



وواصل: أن ماحدث من طفرة عمرانية وتنمية مستدامة والطفرة التي حدثت في مجال الطاقة تحديدا من زيادة القدرة الانتاجية وماحدث بالطرق والكباري والمدن الجديدة انجاز يوازي ماحدث في عدة عقود ولا نبالغ في هذا فما شهدته مصر خلال سبع سنوات من اعمار وبناء وقضاء علي العشوائيات وماتركه الزمن من تراكمات لم يكن متوقع في هذه الفترة الزمنية القصيرة، لافتا أن ملف الأعمار في مصر تم بقوة وسواعد الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية الهندسية وابناء نقابة المهندسين العريقة.



ولفت ضاحي ان النقابة بيت لجميع ابنائها تضم بداخلها مايقرب من ٨٣٠ الف مهندس بكل الدرجات العلمية والعملية والمناصب القيادية، فالنقابة هي الراعي الرئيسي للنشاط الهندسي في مصر خاصة والمجتمع العربي عامه.



ورافق ضاحي المهندس احمد حشيش امين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة القاهرة الفرعية.



وقد أفاد المهندس أحمد حشيش بأن النقابة أحد الرعاة للملتقي بوصفها ممثلة لجموع المهندسين المصريين ولدورها الرائد في تنظيم المهنة.