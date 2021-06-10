Advertisements

نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة عمرانية في عهد السيسي يشهد بها العالم

الخميس 10/يونيو/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، خلال مشاركته بملتقي القاهرة الدولي لشركاء العمران والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان المعرض يشهد إستعراض لبعض لما تملكه مصر في مجالات التعمير والتشييد وماتملكه من قدرات انتاجية من المواد المستخدمة في عمليات الإنشاء.

وأضاف ضاحي: يعتبر المؤتمر نداء لكل الدول الشقيقة للمشاركة فيما هو قادم من أعمار لإشقائنا العرب الذين دمرت مبانيهم وأراضيهم نتيجة العدوان الغاشم عليهم خلال الفترة السابقة.

وتابع: لو نظرنا اليوم لما حدث في الدول العربية الشقيقة من العراق واليمن مرورا بفلسطين وسوريا سنجد أن مصر دائما رائدة في دعم هذه الدول وكان اخرها ماحدث خلال الايام القليلة الماضية من دعم قوي لاحداث غزة من بداية الاحداث وحتي وقف اطلاق النار.

وثمن نقيب المهندسين الخبرات المصرية في شتي المجالات قائلا "الخبرات المصرية خبرات كبيرة ومتراكمة وخاصة الخبرات التي تملكها شركات الانشاء والمقاولات، مشيرا إلي أن ماحدث اليوم وبعد سبع سنوات من تولي الرئيس السيسي يشهد به العالم أجمع.

وواصل: أن ماحدث من طفرة عمرانية وتنمية مستدامة والطفرة التي حدثت في مجال الطاقة تحديدا من زيادة القدرة الانتاجية وماحدث بالطرق والكباري والمدن الجديدة انجاز يوازي ماحدث في عدة عقود ولا نبالغ في هذا فما شهدته مصر خلال سبع سنوات من اعمار وبناء وقضاء علي العشوائيات وماتركه الزمن من تراكمات لم يكن متوقع في هذه الفترة الزمنية القصيرة، لافتا أن ملف الأعمار في مصر تم بقوة وسواعد الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية الهندسية وابناء نقابة المهندسين العريقة.

ولفت ضاحي ان النقابة بيت لجميع ابنائها تضم بداخلها مايقرب من ٨٣٠ الف مهندس بكل الدرجات العلمية والعملية والمناصب القيادية، فالنقابة هي الراعي الرئيسي للنشاط الهندسي في مصر خاصة والمجتمع العربي عامه.

ورافق ضاحي المهندس احمد حشيش امين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة القاهرة الفرعية.

وقد أفاد المهندس أحمد حشيش بأن النقابة أحد الرعاة للملتقي بوصفها ممثلة لجموع المهندسين المصريين ولدورها الرائد في تنظيم المهنة.
نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة عمرانية في عهد السيسي يشهد بها العالم
نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة عمرانية في عهد السيسي يشهد بها العالم
نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة عمرانية في عهد السيسي يشهد بها العالم
نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة عمرانية في عهد السيسي يشهد بها العالم
نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة عمرانية في عهد السيسي يشهد بها العالم
نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة عمرانية في عهد السيسي يشهد بها العالم
نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة عمرانية في عهد السيسي يشهد بها العالم
نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة عمرانية في عهد السيسي يشهد بها العالم
نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة عمرانية في عهد السيسي يشهد بها العالم
نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة عمرانية في عهد السيسي يشهد بها العالم

أخبار تهمك

بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

منذ 13 دقيقة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يتحرك للتعاقد مع الساحر

منذ أقل من نصف ساعة

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

إيمان البحر درويش مُتهم بالتحريض على الفوضى

منذ أقل من ساعتين

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم القاطرة البشرية

منذ أقل من نصف ساعة

ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

03:17 م

كارتيرون يطالب الزمالك بضم القاطرة البشرية

05:02 م

برشلونة يتحرك للتعاقد مع الساحر

05:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا