مصطفى كامل ضيف أولى حلقات أحمد عبدالعزيز فى "الوسط الفنى" على الحدث اليوم









يعود الإعلامي أحمد عبد العزيز، إلى شاشات الفضائيات بإطلالة جديدة من خلال برنامجه "الوسط الفني" على قناة "الحدث اليوم".





ويستضيف "عبدالعزيز" فى أولى حلقات برنامجه الفنان مصطفى كامل في أول ظهور له بعد غياب طويل.





يذكر أن برنامج "الوسط الفني" يعمل على الأخبار الفنية والمشاهير والحوارات الخاصة كل يوم جمعة 12مساء.



