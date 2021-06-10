مباراة ودية.. دجلة يتقدم على الزمالك بثنائية نظيفة في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية، بتقدم الأخير بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليا على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.





ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي و ياسين مرعي في خط الدفاع و طارق حامد و محمد أشرف “روقا” و إسلام جابر و حسام أشرف ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط و أسامة فيصل في خط الهجوم.





وافتتح محمد رضا لاعب وسط وادي دجلة أهداف الشوط الأول في الدقيقة 9 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف أحمد عاطف هدف وادي دجلة الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة على يمين مرمى الزمالك.





واتفق الجهازان الفنيان لفريقي الزمالك ووادي دجلة على طلب فترة توقف بعد مرور 30 دقيقة من المباراة، حرص خلالها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وإبداء ملاحظاته على أداء وأخطاء اللاعبين من أجل العودة في النتيجة من جديد.





وحاول الزمالك تكثيف هجماته والاعتماد على سلاح التسديدات من خارج وداخل منطقة الجزاء للوصول لمرمى الفريق الدجلاوي لكن دون جدوى.



