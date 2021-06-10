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بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

الخميس 10/يونيو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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 كشفت تقارير إسبانية، أن نادي برشلونة وضع 18 لاعبًا على قائمة الانتقالات، من أجل تخفيض الديون على النادي.

ويسعى نادي برشلونة إلى خفض الديون التي تصل إلى 862 مليون جنيه إسترليني، مع ازدياد رواتب اللاعبين بعد انضمام العناصر الجديدة، ومع توقع المزيد من التعاقدات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويريد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، التخلص من كبار الفريق للمساعدة على تقليل الديون وخفض الرواتب.

وبحسب موقع "جول" العالمي، فإن اللاعبين الذين يتلقون أجرًا كبيرًا سيتم التحدث معهم، ويتقدمهم سيرجيو بوسكيتس الذي من المقرر أن يجري لابورتا معه منافشات حول خفض راتبه.

وتابع التقرير، أن جوردي ألبا وكليمنت لينجليت يتواجدان في القائمة، بجانب سيرجي روبرتو، الذي ربطته وسائل إعلام بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

وأشار التقرير، أن عثمان ديمبلي لم يوافق بعد على تمديد عقده، وسيتم عرضه على الأندية التي تريده إذا لم يوقع على التجديد، من أجل الاستفاده الماديه من وراء اللاعب.

وأوضح التقرير، أنه دخل كلًا من سيرجينو ديست وجيرارد بيكيه وريكي بويج وفرانشيسكو ترينكاو وإيمرسون دائرة الخطر، ويظل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأولوية في برشلونة، ومن المتوقع أن يمدد عقده للبقاء مع العملاق الكتالوني.

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