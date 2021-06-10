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"الغرف التجارية" تستعد لإطلاق مشروع إنشاء مراكز لريادة الأعمال بالمحافظات دعما للاقتصاد

الخميس 10/يونيو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
شريف بدر
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يستعد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي بالتعاون مع باقي الجهات المعنية لإطلاق مشروع إنشاء مراكز لريادة الأعمال بالغرف التجارية بالمحافظات تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء،  وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات ، ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية واتحاد الغرف العربية والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه من خلال هذا المشروع يتم حاليًا توضيح مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار بتعریف ودعم ريادة الأعمال ، وعوامل ظهورها والمؤثرات عليها ، وفوائدها وأهميتها  في ضوء التوجهات العالمية نحو التركيز على الاقتصاد المعرفي وتعميق ثقافة العمل الحر ،ولذلك تأتي  مشروعات ريادة الاعمال لتأخذ أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا ، وهو ما نسعى إلى تحقيقه في الغرف التجارية بالتكامل مع كافة الوزارات والجهات المعنية تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء ، مشيرًا إلى أن مساندة ريادة الأعمال تعني إنشاء مشروع عمل جديد يقدم فعالية اقتصادية مضافة ،وإدارة الموارد بكفاءة وفعالية لتقديم شيء جديد أو ابتكار نشاط اقتصادي وإداري جديد .

وأكد "العربي" أنه من الناحية الاقتصادية تؤدي إقامة مشروعات ريادة الأعمال إلى  زيادة فرص العمل
 ورفع معدلات الطاقة الانتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي، ومن الجانب الاجتماعي فإن انتشار مفهوم ريادة الأعمال في المجتمع يؤدي إلى توليد روح المبادرة والابتكار والتنافس بين الشباب ، لافتًا إلى أن تنفيذ هذا المشروع بالغرف التجارية ضمن الخطة الاتحاد التطويرية والتنموية التي تم وضعها تماشيًا مع الخطة التنموية العامة للدولة.
وقالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تعتبر نموذج أول في هذا المشروع من خلال الغرف التجارية ، ومخطط أن تعمم هذه التجربة على باقي الدول العربية ، ويتم حاليًا إعداد الشباب الذين سيعملون بعد ذلك في مراكز ريادة الأعمال بحيث تكون هناك تهيئة لاستقبال رواد الأعمال من خلال مهارات التعامل والتعاون معاهم والتحديات التي قد تواجهم.

وكشفت الدكتورة غادة خليل أن الهدف من المشروع إنشاء مراكز لرواد الأعمال في كافة المحافظات ، ولكن البداية كتجربة بثلاث محافظات من خلال الغرف التجارية في المنيا وسوهاج والبحيرة ، ويتم حاليًا توضيح نظرة عامة عن النظام البيئي الخاص بريادة الأعمال في مصر، خاصة أن وزارة التخطيط هي المعنية بتطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر لضمان مساهمتها في التنمية الاقتصادية والشراكة الكبيرة بين الوزارة واتحاد الغرف تعد خطوة مهمة لدعم رواد الأعمال من خلال هذه التجربة في الثلاثة محافظات حيث سيتم من خلال هذه المراكز إنشاء حاضنات لرواد الأعمال لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها رواد الأعمال لتطوير أفكارهم ، والوصول بها إلى مشروعات حقيقية ، مؤكدًا أن  الأيام الحالية يتم الإعداد الجيد لافتتاح المراكز وسيتم تدشين خطة العمل الفعلية من قبل الجهات المعنية قريبًا.

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ريادة الاعمال دعم الاقتصاد الغرف التجارية ابراهيم العربي

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