برلماني: نجاحات مصر إقليميًا حديث العالم

قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن النجاحات التي تحققها مصر إقليميًا، أصبحت حديث العالم أجمع، مضيفًا أن العالم اليوم مهتم بالنفوذ المصري المتزايد، في ملفات كثيرة من ليبيا غربا إلى غزة وفلسطين شرقًا، إلى شرق البحر المتوسط والقرن الأفريقي وغيرها من الملفات والقضايا الاقليمية التي أصبح لمصر فيها نفوذًا واسعًا وحضورًا قويًا.



وأشاد "أبو الفضل"، في تصريحات له اليوم، بما أوردته وكالة إيطالية بارزة، هى وكالة "شى سي نيوز" وبثته على العالم كله، حول الدور الرائد، الذي تلعبه الدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتأكيدها أن نفوذ مصر يتزايد في السنوات القليلة الماضية بفضل سياسات الرئيس السيسي.



وأكد عضو مجلس النواب، أن تزايد النفوذ المصري، يرجع إلى ثقة الرئيس السيسي في تحركاته الخارجية وعلاقات مصر القوية بمختلف الأطراف، مؤكدًا أن دور مصر أصبح استراتيجيًا من الدرجة الأولى، وأن مصر اليوم تجني 7 سنوات من العمل الشاق والتصدي لكافة المشكلات بالداخل، ثم الاتجاه بقوة للخارج واثبات وجود ورؤية ونفوذ مصر في الكثير من الملفات.

