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عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة الترجي

الخميس 10/يونيو/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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واصل محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى أفشة جلسة علاج طبيعي بالإضافة إلى تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وبدأ أفشة تنفيذ تدريبات الجري حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي نفذه على هامش المران الجماعي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٦ أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية مع فريق مصر للتأمين يوم الخميس الماضي على ملعب التتش بالجزيرة، انتهت بالتعادل بين الفريقين 2/2، وذلك في إطار التحضير لمباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 
وشارك في المباراة العديد من العناصر الشابة، كما اطمأن موسيماني المدير الفني للفريق، على العديد من اللاعبين العائدين من الإصابة في تجربة قوية ومفيدة، لتجهيز أوراقه الفنية قبل مواجهتي الترجي التونسي.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا الترجي الأهلي أفشه

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