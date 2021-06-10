نائب محافظ الفيوم ومسئولي شركة "إستادات مصر" يبحثان سبل التعاون المشترك للأرتقاء بالمنشأت الرياضية



بحث الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ومسئولي شركة "استادات مصر" سبل التعاون المشترك بين الجانبين، للارتقاء بكافة المنشآت الرياضية والشبابية بمختلف أنحاء المحافظة بمايعود بالنفع على المواطنين خاصة فئة الشباب، وكذا دراسة آليات التطوير باستاد الفيوم الرياضي أحد الصروح الرياضية علي أرض المحافظة.



جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل السيد مدير قطاع الأندية بشركة "إستادات مصر"، والمهندس أحمد إسماعيل مدير القطاع الهندسي بشركة "إستادات مصر"، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ ومدير الكرة بنادي مصر المقاصة الرياضي، والكابتن عاصم السعدني مدير قطاع النشاط الرياضي بشركة "إستادات مصر"، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتورة زينب فيصل إحدى متدربات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه في بداية الاجتماع أكد مدير قطاع الأندية بشركة "استادات مصر"، استعداد الشركة للتعاون مع محافظة الفيوم من أجل الارتقاء بالقطاع الرياضي، من خلال استثمار كافة الإمكانيات المتاحة، بجانب التعاون مع مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ ملاعب للألعاب الفردية والجماعية، وملاعب لكرة القدم، وتنس الطاولة، والتنس الأرضى، والجمباز، والسباحة، والكاراتية والجودو، وغيرها من الرياضات، وذلك من خلال مشروع رياضي متكامل، يسهم في النهوض بتلك اللعبات على أرض المحافظة.



وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول أيضًا تبادل الرؤى والأفكار لآليات التعاون بين الجانبين للارتقاء بالقطاع الرياضي بمختلف المراكز الشبابية والأندية الرياضية، وكذا بحث آليات تطوير إستاد الفيوم الرياضي، وآليات تطوير المدينة الرياضية بدمو، من خلال إنشاء ملاعب جديدة للألعاب الفردية، وتطوير ملاعب كرة القدم القائمة، وتوفير أماكن كاستراحات للمواطنين، ومواقع ترفيهية، وأماكن خدمات أخري تكون متنفسًا للشباب لاستثمار طاقاتهم في أشياء مفيدة لهم ولمجتمعاتهم.



ولفت "التوني" إلي أن ممثلي شركة "استادات مصر" ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، قد قاموا بتفقد استاد الفيوم الرياضي لتحديد الملاعب الصالحة ومراجعة الاحتياجات المطلوبة والتكلفة الخاصة بتطوير الاستاد، للبدء في تشغيل عددًا من مدارس الكرة والسباحة تزامنًا مع بدء الاجازات الصيفية، فضلًا عن تحديد موعد للاعلان عن عضويات نادي سيتي كلوب الرياضي "سباحة وكرة قدم" ومختلف الألعاب الرياضية الأخرى.



ومن جهته أوضح نائب محافظ الفيوم، أن المحافظة تمتلك العديد من المنشآت الرياضية والشبابية التى تُعد أرضًا خصبة للاستثمار في هذا القطاع الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدًا استعداد المحافظة للتعاون البناء مع كافة الجهات بمختلف القطاعات، من خلال إستغلال إمكانياتها المتاحة وميزاتها النسبية لتحقيق أقصي استفادة ممكنة تعود بالنفع علي المواطن الفيومي.



ولفت نائب المحافظ، إلى أن محافظة الفيوم حباها الله بمقومات بيئية وطبيعية متفردة، فضلًا عن قربها من محافظة القاهرة العاصمة، الأمر الذي يؤهلها لاستضافة العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية، التي يشارك فيها المئات من الشباب من داخل وخارج مصر، موضحًا أن المحافظة قد سبق لها وأن استضافت بعض الفعاليات الرياضية الهامة، كسباقات الصحراء باليوم العالمي للصحراء، ومسابقة الباراموتور "الخفاش الطائر"، وسباق هوكس للدراجات النارية، وأولمبياد الطفل، ومسابقات التزحلق على الرمال، وغيرها من الفعاليات، مثمنًا جهود شركة "استادات مصر" في الارتقاء بالقطاع الرياضي بمختلف المحافظات.