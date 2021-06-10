محافظ بورسعيد: مشروع داون تاون يعد إنجازا سياحيا حقيقيا بغرب بورسعيد



تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، مستجدات الأعمال بمشروع تاون داون غرب بورسعيد، خلال متابعته وتفقده للأعمال الجارية بعدد من المشروعات بالمحافظة، رافقه خلالها فوزي الوالي رئيس حي الزهور والشركة المنفذة للمشروع.



وأكد اللواء عادل الغضبان، أن داون تاون تمثل انجازا سياحيا حقيقيا كونها ساهمت فى تغيير خريطة بورسعيد، مشيرا بان مشروع داون تاون يكتسب اهمية كبيرة بعد ان كانت تلك المنطقة واحدة من اكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبو عوف ) والان يتم تحويلها الي مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة، ودعمت القطاع السياحى بما يتماشى مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة فى بورسعيد والعمل على عودة ازدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة



ومن جانبه، أكد المهندس خالد صديق، أن بورسعيد أصبحت تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية السياحية الشاملة، التى تعيد للمحافظة مكانتها الرائدة فى المجال السياحى، وتجعلها قبلة للزائرين، وذلك من منطلق تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة ببورسعيد.