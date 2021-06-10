تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.9% خلال مايو الماضي





أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي بنحو 0.6%، مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 112.9 نقطة.





في حين تراجع معدل التضخم على اساس سنوي ليبلغ 4.9% خلال شهر مايو الماضي مقابل 5% خلال الشهر المناظر من عام 2020.





وارجع الإحصاء - في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين - أسباب الارتفاع خلال الشهر الماضي إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.3% نتيجة أسعار الفاكهة بنسبة (9.0%) ، الخضروات بنسبة (5.3%) ، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%).





وأشار الإحصاء إلى ارتفاع أيضا أسعار المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%) ، الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%) والايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%) ، هذا بالرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (0.3%).



