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السوري عباس النوري يوجه رسالة لجمهوره

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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وجّه الممثل السوري ​عباس النوري​ رسالة لمتابعيه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، شكرهم فيهعا على متابعة أعماله وإبداء آرائهم بها، ما يساعده على إدراك نقاط ضعفه ونقاط قوته.

وأوضح من خلال فيديو أنه يستفيد من هذه الآراء، مهما كانت قويّة أو جارحة، مشيراً إلى أن أي نقد يوجّه له هو ناتج عن وجهة نظر ويمكن أن يكون بناءً، ويدفع الطرف الآخر الى تقديم الأفضل، وطلب من متابعيه تقبل الرأي الآخر.


وختم حديثه بدعمه لحرية التعبير وأن اختلاف وجهات النظر حقّ لكل إنسان، وقال :"لو صارت الحياة لون واحد.. بطل يكون في فن". وأرفق عبّاس الفيديو بتعليق: "تحيّة للفانز، كل حبي أعز ما أملك".

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