تعرف على موعد مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري الممتاز

يستعد فريق بيراميدز لعودة مبارياته ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز عندما يواجه فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 26 من البطولة يوم الثلاثاء 15 يونيو.





وتقام مباراة سموحة وبيراميدز فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري.





وكان بيراميدز قد صعد لنصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ومن المقرر أن يواجه نظيره الرجاء المغربي فى لقاء قوي بين الفريقين.





ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة بينما فريق سموحة فى المركز الرابع برصيد 37 نقطة.



