Advertisements

تعرف على موعد مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري الممتاز

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يستعد فريق بيراميدز لعودة مبارياته ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز عندما يواجه فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 26 من البطولة يوم الثلاثاء 15 يونيو.

وتقام مباراة سموحة وبيراميدز فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري.

وكان بيراميدز قد صعد لنصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ومن المقرر أن يواجه نظيره الرجاء المغربي فى لقاء قوي بين الفريقين.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة بينما فريق سموحة فى المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

أخبار تهمك

إيمان البحر درويش مُتهم بالتحريض على الفوضى

منذ حوالي 3 ساعات

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

منذ ساعة و نصف

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ 14 دقيقة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يتحرك للتعاقد مع الساحر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

كارتيرون يطالب الزمالك بضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

منذ ساعتين و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

06:01 م

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

03:26 م

بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

05:14 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا