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موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:01 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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حدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن الفريق الأحمر نهاية الموسم الجاري.

واستقر موسيماني على رحيل كلا من والتر بواليا ومروان محسن وناصر ماهر ومحمود وحيد، بعد تراجع مستوى الرباعي بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي صفقاته الصيفية عقب مباراتين الترجي القادمتين بدوري أبطال أفريقيا، بعد جلسة تجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط وموسيماني المدير الفني وأمير توفيق مدير التعاقدات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

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