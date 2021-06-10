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ميكانيكي ومساعده يشعلان النيران في جسدهما بالشيخ زايد

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أشعل ميكانيكي ومساعده النيران في جسدهما بمدينة الشيخ زايد، اليوم الخميس، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، بإشعال شخصين النيرن في جسدهما بنطاق الحي الثاني بدائرة القسم.

وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث الشيخ زايد والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة توصلت إلى أن صاحب ورشة ميكانيكا يدعى "علاء الدين.ط"، 25 سنة ومساعده "بدر.ع"، 18 سنة أشعلا النيران في جسدهما.

ونتج عن الحادث إصابة الأول بحروق 90 %، والثاني بحروق تصل نسبتها إلى 35 سنة ونقلا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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