نقيب المحامين يقرر تطوير النادي النهري بالعجوزة

قرر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس إتحاد المحامين العرب، البدء فورًا في الإجراءات اللازمة لتطوير منشآت وخدمات النادي النهري بالعجوزة، بعد تلقيه العديد من شكاوى المحامين بسبب تدني مستوى وتجهيزات وخدمات النادي.



وطلب نقيب المحامين من هيثم علي حسين، وكيل مجلس نقابة الجيزة، أن يضع مجلس النقابة الفرعية تصورًا عاجلًا بشأن أفضل المقترحات لتطوير النادي ليكون في مستوى يليق بالمحامين تمهيدًا لطرح مناقصة علنية عامة بين الشركات المتخصصة في هذا الشأن لاسناد الاعمال اليها.



وأكد النقيب العام، أن نوادي المحامين أحد أهم روافد الرعاية الاجتماعية للمحامين، فضلًا عن أن مواقعها المتميزة وخدماتها تتيح لها أن تكون مصدرًا للدخل لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية إذا أحسن تسويقها وادارتها.



وأشار نقيب المحامين إلى أن إهمال أندية المحامين عبر سنوات طويلة، وعدم إدارتها على الوجه الصحيح تردى بخدماتها وجعلها عبء مالي على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية في الوقت الذي يمكن أن تشكل فيه هذه الأندية رافدًا ماليًا هامًا إذا أحسنت ادارتها.



جاء ذلك في لقاء نقيب المحامين مع وكيل نقابة الجيزة الأستاذ هيثم علي حسين، على هامش اجتماع النقيب مع النقباء الفرعيين.