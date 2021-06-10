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رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف حصيلة اليوم التاسع من الإمتحانات

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، إن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم 19500 طالبا وطالبة وذلك لليوم التاسع على التوالى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه خلال الفترة الصباحية أدى 10683 طالبا وطالبة الامتحان وبلغ عدد الغياب 391 طالبا، إضافة إلى أداء 11 طالب امتحانتهم داخل لجان خاصة، فى حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 9 محاولات غش، فيما تقدم 4 طلاب بإعتذار عن أداء الإمتحانات تخوف كورونا.

وأضاف د. دسوقى أنه خلال الفترة المسائية أدى 8817 طالب وطالبة الامتحان وقد بلغ عدد الغياب 213 طالبا، إضافة إلى وجود 8 محاولات غش تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأدى 25 الامتحانات داخل لجان خاصة.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب وارتداء الجميع الكمامات وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الجامعة ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

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