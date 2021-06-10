موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم اليوم الخميس، تحت القيادة الفنية للكابتن شوقي غريب، نظيره جنوب إفريقيا وديًا في مباراة من المتوقع أن تكون قوية ومثيرة.





منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا





ويخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراته الودية أمام "البافانا بافانا" استعدادًا لأولمبياد طوكيو فى بروفة قوية للفراعنة الصغار، قبل المواجهات الرسمية المرتقبة.





موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي





وتنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا مساء اليوم، في تمام الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ9 بتوقيت مكة المكرمة، الـ10 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي





وأعلنت فضائية أون تايم سبورتس 1 عن نقل مباراة منتخب مصر الأولمبي الودية الهامة، أمام نظيره الجنوب إفريقي والتي من المقرر أن تلعب الليلة.





استعدادات منتخب مصر الأولمبي





ويواصل منتخب مصر الأولمبي استعداداته لأولمبياد طوكيو والذي سينطلق في الـ22 من يوليو 2021، وسيستمر حتى الـ8 من أغسطس، والذي يأتي في ظروف استثنائية بسبب كورونا.





مجموعة منتخب مصر الأولمبي





يُذكر أن منتخب مصر الأولمبي وقع ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم كبرى المنتخبات اللاتينية والأوروبية، وعلى رأسها الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.



