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مصرع شاب في حادث مروري بالطريق الإقليمى

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقي شاب مصرعه إثر حادث سير أعلى الطريق الدائري الإقليمي، اليوم الخميس، وأخطرت أجهزة الأمن بالواقعة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير أعلى الطريق المشار إليه ووجود متوفى.

كشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي، أنه أثناء قيادة محمد حسن 23 سنة دراجة نارية اختل توانه ما أدى لانقلابها ووفاته.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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