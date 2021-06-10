فوز حرس الحدود ودكرنس والأوليمبي وتعادل فاركو في بالقسم الثاني

وفاز فريق بنى عبيد على فريق بيلا برباعية مقابل مقابل هدف حيث تقدم بنى عبيد عبر عادل جمال في الدقيقة 18 من الشوط الأول واضاف أبو بكر سيلا الهدف الثاني لفريق بنى عبيد في الدقيقة 2 من الشوط الثاني وأدرك محمد سكر هدف بيلا في الدقيقة 18 وأضاف جونيوا مايكل الهدف الثالث في الدقيقة 30 وأدرك احمد عجله الهدف الرابع في الدقيقة 44 من اللقاء الذي أقيم على ملعب سخا.

ترتيب المجموعة الثالثة



14- الجزيرة 26 نقطة

15- بنى عبيد 19 نقطة

16- بيلا 16 نقطة

تغلب فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم، بهدف دون مقابل، على حساب نظيرة المنصورة، بالجولة السابعة والعشرون للمجموعةالثالثة من دوري القسم الثاني لكرة القدم .وحقق فريق دكرنس بقيادة مجدي طلبة فوزا مستحقا على حساب ضيفة فريق الحمام بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد رمضان حلة في الشوط الأول، ومحمد فوزي في الشوط الثاني، ليرتفع رصيد الفائز إلى 38 نقطة ليحافظ على المركز السادس.وخسر الجزيرة من الأوليمبي 1-2 حيث تقدم محمد نور للفريق المطروحي في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول، وخطف الأوليمبي هدف التعادل في الدقيقة 43 للشوط الثاني عن طريق لاندري الذي سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.وفاز حرس الحدود بهدف نظيف على حساب المنصورة خلال المباراة المثيرة التي أقيمت بستاد المكس بالإسكندرية، حيث جاء هدف اللقاء في الوقت القاتل بالدقيقة 93 عن طريق اللاعب غريب ياسر .كما تعادل فاركو خارج ملعبه أمام نظيرة أبو قير للأسمدة بدون أهداف ليحصل كل فريق على نقطة.وخطف بلدية المحلة فوزا قاتلا بهدف دون مقابل، على حساب المالية، وشهد الشوط الأول حصول المالية على ركلة جزاء تصدى لها كريم محفوظ حارس النادي المحلاوي، وفي الدقيقة 93 حصل بلدية المحلة على ركلة جزاء خطف منها هدف الفوز عن طريق عمار شرف، ليرفع رصيدة إلى 45 نقطة، بالمركز الخامس .وتعادل دمنهور مع كفر الشيخ 1-1 حيث شهد اللقاء تقدم كفر الشيخ في الشوط الأول عن طريق محمد عبد الرحمن، وفي الشوط الثاني خطف الفريق البحراوي هدف التعادل عن طريق مصطفى سمارة .وتعادل سبورتنج مع الرجاء 1-1 حيث سجل طارق سالم هدف التقدم لسبورتنج بالشوط الأول من ضربة رأس، وأضاع سعيد أحمد ركلة جزاء للرجاء.وفي الشوط الثاني تعادل الرجاء من ركلة جزاء عن طريق سعيد أحمد .بذلك النتائج يحتل الحرس المركز الاول برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن فاركو الوصيف قبل 3 جولات من ختام الدور الثاني .1- حرس الحدود 58 نقطة2- فاركو 55 نقطة3- الأوليمبى 47 نقطة4- أبو قير 46 نقطة5- بلدية المحلة 44 نقطة6- دكرنس 38 نقطة7- الرجاء 36 نقطة8- المنصورة 35 نقطة9- سبورتنج 34 نقطة10- المالية 27 نقطة11- كفر الشيخ 27 نقطة12- دمنهور 27 نقطة13- الحمام 26 نقطة