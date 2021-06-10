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كلب ضال يعقر 5 أشخاص ويثير الرعب في دار السلام جنوب سوهاج

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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عقر كلب ضال كان يتجول في شوارع مدينة دار السلام جنوب محافظة سوهاج 5 أشخاص، مما أدى إلى إصابتهم وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي بدار السلام، وبعدة تم تحويلهم إلى المستشفى الجامعي بسوهاج.
بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود العمدة، مساعد وزير الداخلية، ومدير امن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسى، يفيد بلاغ من مأمور مركز شرطة دار السلام جنوب شرق المحافظة بإخطار من مستشفى دار السلام المركزي بعقر كلب لـ 5 أشخاص من بينهم أطفال أثناء سيرهم في أحد الشوارع.
أنتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين عقر كلب ضال لـ 5 أشخاص وهم كل من « ب ل» 10 أعوام طالب، و«م ا»12 عام، طالب، و«ك ث» 34 عام، عامل، و«و ث» 34 عام، ربة منزل، و«س ع» 51 عام، ربة منزل، جميعهم مصابين بسحجات وجروح متفرقة بإنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي وتم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج.
تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لولي التحقيقات في الواقعة.

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