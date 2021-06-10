حرس الحدود يخطف ثلاث نقاط من المنصورة في الوقت القاتل



نجح حرس الحدود من أستكمال أنتصاراته بفوز جديد على المنصورة في المباراة التي تقام على ملعب حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات الجولة السابعة وعشرون من مجموعة بحري بالقسم الثاني بهدف مقابل لاشئ.



بدأت المباراة بمحاولات من جانب لاعبي كلا الفريقين من أجل السيطرة على ملعب المباراة ولكن نجح لاعبي حرس الحدود من فرض السيطرة وأهدار العديد من الفرص.



وأول فرصة حقيقية على مرمى المنصورة في الدقيقة 10 بعرضية من حامد الجابري يستقبلها محمود أبو جودة برأسية في اتجاه المرمى لكن نجح حارس المرمى من التصدي لها بنجاح.



وحاول لاعبي حرس الحدود البحث عن هدف التقدم طوال أحداث الشوط الأول ولكن بدون خطورة حقيقية على النرمى، لينتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وخلال أحداث الشوط الثاني كثف لاعبي حرس الحدود جهودهم من أجل الوصول لهدف التقدم.



ومع الدقيقة 60 وبرمية تماس عن طريق خالد سامي تصل إلى محمود أبو جودة الذي يصوب كرة قوية برأس يتألق حارس المرمى ويبعد الكرة إلى ضربة ركنية.



وبعد نزول مصطفى زيكو بالحظات قليلة وفي الدقيقة 70 من أستقبال كرة عرضة برأس ويصوب كرة قوية تعلو مرمى المنصورة بقليل.



وأول فرصة حقيقية للمنصورة على مرمى علي فرج في الدقيقة 88 وتصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء لكن يتصدى لها القائم وتخرج إلى ضربة مرمى.



وقبل نهاية المباراة بالحظات نجح غريب ياسر من تصويب كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء هزت الشباك معلن عن هدف التقدم لحرس الحدود.



وبذلك فوز حافظ حرس الحدود على صدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 58 نقطة بينما ظل المنصورة في المركز الثامن بعد أن تجمد رصيده عند 35 نقطة.



