وزيرة التضامن: الهلال الأحمر المصري لم يقصر لحظة في دعم الأشقاء في غزة

قال الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دعم الأشقاء في فلسطين لا يتوقف على الدعم المادي فقط، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري كان موجودا في الصفوف الأولى منذ اول لحظة لإندلاع الأحداث في غزة.

وأشار "جامع"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن الهلال الأحمر المصري أول من عبر معبر رفح فور فتحه لدعم المصابين في غزة، حيث تم تقديم مختلف التدخلات والدعم النفسي، وخدمات الطوارىء.

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري عبر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لتقديم الخدمات الإغاثية والصحية والغذائية، ولم شمل الأسر التي تفرقت أثناء الأزمة، وحماية المتعلقات الشخصية، وتقديم خدمات التعقيم، معلقا: "الهلال الأحمر لم يقصر لحظة".

