مصرع شخص وإصابة 5 أخرين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أخرين في حادت تصادم على الطريق الزراعي عند قرية كفر أبو جمعة بقليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا بوقوع حادث على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي في اتجاه العودة من القاهرة.



انتقل رجال المرور وتبين حدوث تصادم بين أتوبيس وسيارة مكروباص عند قرية كفر أبو جمعة التابعة لمدينة قليوب.