إلزام النجم الساحلي وكوليبالي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي

رفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي، مضافًا إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب التقاضي.





وكان الإيفواري سليماني كوليبالي قد قام بالهروب من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي بادعاءات غير صحيحة.

واتخذ الأهلي كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الأهلي.



