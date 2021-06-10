إلزام النجم الساحلي وكوليبالي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي

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إلزام النجم الساحلي وكوليبالي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي
الخميس 10/يونيو/2021 - 06:05 م
علي نبوي
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رفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي، مضافًا إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب التقاضي.
وكان الإيفواري سليماني كوليبالي قد قام بالهروب من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي بادعاءات غير صحيحة.
واتخذ الأهلي كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الأهلي.
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