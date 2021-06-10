Advertisements

نيابة أبشواى تقرر أنتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان عامل قام نجل شقيقه بقتله طعنا " بمطواه" بالفيوم

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements

قررت نيابة أبشواى، بمحافظة الفيوم، أنتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان عامل، قام نجل شقيقه بقتله بالسكين، بسبب خلافات بينهم على لهو الأطفال والجيرة.

تلقي اللواء رمزي البسيونى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بالحادث.
وتبين من التحريات الأولية التى أشرف عليها العميد مصطفى حسن، رئيس قطاع تفتيش مركزى أبشواى ويوسف الصديق، وقام بها الرائد إسلام الصاوي،رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، بأن مشاجرة حدثت بين المجنى عليه وشقيقه، بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الاطفال، فقام على أثرها "محمد.ع" " 19سنة" طالب بطعن عمه بسكين عدة طعنات فى الرقبة والصدر، ليقع على الارض قتلا غارقا فى دمائه.

تمكن الرائد اسلام الصاوى، رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، والقوة المرافقة له من القاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل الى نيابة مركز أبشواى التى أصدرت قرارها المتقدم

كان أهالى قرية الخلطة قد قاموا بأبلاغ مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم، بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بـ3 طعنات نافذة بسلاح أبيض، على خلفية أحداث خلاف بين شقيقين يقطنا بمنزل واحد بطابقين أعلى بعضهما البعض، وعلي الفور كلف بسرعة ضبط الجناة ومعرفة ملابسات الواقعة وظروفها وأسبابها.

أخبار تهمك

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

برشلونة يتحرك للتعاقد مع الساحر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

إيمان البحر درويش مُتهم بالتحريض على الفوضى

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ حوالي 4 ساعات

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 3 ساعات

ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

06:01 م

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

03:26 م

بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

05:14 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا