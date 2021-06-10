نيابة أبشواى تقرر أنتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان عامل قام نجل شقيقه بقتله طعنا " بمطواه" بالفيوم



قررت نيابة أبشواى، بمحافظة الفيوم، أنتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان عامل، قام نجل شقيقه بقتله بالسكين، بسبب خلافات بينهم على لهو الأطفال والجيرة.



تلقي اللواء رمزي البسيونى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بالحادث.

وتبين من التحريات الأولية التى أشرف عليها العميد مصطفى حسن، رئيس قطاع تفتيش مركزى أبشواى ويوسف الصديق، وقام بها الرائد إسلام الصاوي،رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، بأن مشاجرة حدثت بين المجنى عليه وشقيقه، بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الاطفال، فقام على أثرها "محمد.ع" " 19سنة" طالب بطعن عمه بسكين عدة طعنات فى الرقبة والصدر، ليقع على الارض قتلا غارقا فى دمائه.



تمكن الرائد اسلام الصاوى، رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، والقوة المرافقة له من القاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل الى نيابة مركز أبشواى التى أصدرت قرارها المتقدم



كان أهالى قرية الخلطة قد قاموا بأبلاغ مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم، بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بـ3 طعنات نافذة بسلاح أبيض، على خلفية أحداث خلاف بين شقيقين يقطنا بمنزل واحد بطابقين أعلى بعضهما البعض، وعلي الفور كلف بسرعة ضبط الجناة ومعرفة ملابسات الواقعة وظروفها وأسبابها.

