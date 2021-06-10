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الزمالك يسقط أمام وادي دجلة وديًا

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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خسر الزمالك أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.
 
ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي و ياسين مرعي في خط الدفاع و طارق حامد و محمد أشرف “روقا” و إسلام جابر و حسام أشرف ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط و أسامة فيصل في خط الهجوم.

والشوط الثاني دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل وحاتم سكر ومحمود الونش وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ومحمود عبد العزيز وحمدي علاء وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد سيد “زيزو” ومروان حمدي .

وافتتح محمد رضا لاعب وسط وادي دجلة أهداف الشوط الأول في الدقيقة 9 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف أحمد عاطف هدف وادي دجلة الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة على يمين مرمى الزمالك.

وسجل مروان حمدي مهاجم الزمالك هدف فريقه الأول في الشوط الثاني، وجاء الهدف في الدقيقة 21 بعد تلقيه عرضية من ضربة ركنية لعبها أحمد سيد “زيزو”، وارتقى لها مروان حمدي وحولها برأسية في شباك محمد عبد المنصف. 

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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