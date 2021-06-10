موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الترجي، يوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





وتُنقل مواجهة الأهلي والترجي في إياب الدور نصف النهائي عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات البطولة الإفريقية.





وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على صن داونز في الدور ربع النهائي بينما تمكن فريق نادي الترجي من العبور على حساب فريق نادي شباب بلوزداد.



