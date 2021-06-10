Advertisements

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:29 م
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الترجي، يوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مواجهة الأهلي والترجي في إياب الدور نصف النهائي عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات البطولة الإفريقية.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على صن داونز في الدور ربع النهائي بينما تمكن فريق نادي الترجي من العبور على حساب فريق نادي شباب بلوزداد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهر يونيو الجارى الترجي الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ ربع ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ حوالي 4 ساعات

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتحرك للتعاقد مع الساحر

منذ أقل من ساعتين

ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

إيمان البحر درويش مُتهم بالتحريض على الفوضى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

06:01 م

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

03:26 م

بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

05:14 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا