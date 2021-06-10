Advertisements

موعد انطلاق بطولة كوبا أمريكا في البرازيل

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements

بدأ العد التنازلي لانطلاق مباريات بطولة كوبا أمريكا 2020، والتي تم تأجيلها العام الماضي بعد تفشي وباء فيروس كورونا، ليعلن بعدها اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل البطولة.

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة في الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، ولكن بعد تفشي وباء فيروس كورونا، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية، تأجيل البطولة لتقام في الفترة من 13 يونيو وحتى 10 يوليو 2021
كان "الكونميبول" كان قد قرر إسناد تنظيم البطولة إلى كل من كولومبيا والأرجنتين، ولكن قرر قبل عدة أيام أسندها إلى البرازيل فقط في الصيف الحالي بسبب الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها كولومبيا ضد رئيس البلاد، وتفشي فيروس كورونا في الأرجنتين.

كما كان من المفترض أن يشارك كل من منتخبي قطر وأستراليا في البطولة كضيوف شرف، ليكون عدد المشاركة في البطولة 12 منتخبًا، ولكن بسبب فيروس كورونا قرر المنتخبان الاعتذار، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة في البطولة 10 منتخبات

 

أخبار تهمك

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ ربع ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ ساعتين و 17 دقيقة

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 3 ساعات

إيمان البحر درويش مُتهم بالتحريض على الفوضى

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتحرك للتعاقد مع الساحر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بلاغ يتهم ايمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

منذ حوالي 4 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 13 ساعة

ديانا هشام تنشر صورة جديدة مع "صلاح"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

06:01 م

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

03:26 م

بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

05:14 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا