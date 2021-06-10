موعد انطلاق بطولة كوبا أمريكا في البرازيل





بدأ العد التنازلي لانطلاق مباريات بطولة كوبا أمريكا 2020، والتي تم تأجيلها العام الماضي بعد تفشي وباء فيروس كورونا، ليعلن بعدها اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل البطولة.





وكان من المفترض أن تنطلق البطولة في الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، ولكن بعد تفشي وباء فيروس كورونا، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية، تأجيل البطولة لتقام في الفترة من 13 يونيو وحتى 10 يوليو 2021

كان "الكونميبول" كان قد قرر إسناد تنظيم البطولة إلى كل من كولومبيا والأرجنتين، ولكن قرر قبل عدة أيام أسندها إلى البرازيل فقط في الصيف الحالي بسبب الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها كولومبيا ضد رئيس البلاد، وتفشي فيروس كورونا في الأرجنتين.





كما كان من المفترض أن يشارك كل من منتخبي قطر وأستراليا في البطولة كضيوف شرف، ليكون عدد المشاركة في البطولة 12 منتخبًا، ولكن بسبب فيروس كورونا قرر المنتخبان الاعتذار، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة في البطولة 10 منتخبات







