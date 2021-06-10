عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

نجح مسئولو النادي الأهلي في الحصول على موافقة إبراهيم عادل مهاجم نادي بيراميدز والمنتخب الأولمبي للانتقال إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وترحب إدارة النادي الأهلي بإبرام صفقات تبادلية مع بيراميدز في المقام الأول، وذلك للحصول على خدمات إبراهيم عادل مقابل الاستغناء عن ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق.





وفي حالة رفض بيراميدز جميع عروض المارد الأحمر، فأن الأهلي سيمارس نفس خطة بيراميدز في الحصول على خدمة اللاعب من الخط الخلفي، وذلك بعد ترحيب اللاعب للانتقال إلى القلعة الحمراء.





وحصل مسؤولي الأهلي خلال الفترة الماضية على توقيع إبراهيم عادل، بعدما طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الحصول على خدمات اللاعب.





ولفت عادل أنظار الجميع في مصر على مدار الشهرين الماضيين بسبب الأداء الرائع الذي قدمه في 10 مباريات لعبها مع بيراميدز هذا الموسم بمنافسات الدوري المصري، بالإضافة إلى الثلاث مباريات الماضية للفريق في الكونفدرالية الأفريقية، وكان اللاعب صاحب الـ 20 عامًا قد شارك في 16 مباراة بمنافسات الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.





ويُوصف إبراهيم عادل بأفضل موهبة صاعدة في كرة القدم المصرية هذه الأيام، ويتنبأ له العديد من المراقبين بمستقبل مُبهر مع منتخب مصر الأول والمنتخب الأولمبي.



