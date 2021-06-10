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مدرب الزمالك: ودية دجلة تجربة جيدة وفرصة لمتابعة جميع اللاعبين

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أبدى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رضاه عن المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام وادي دجلة والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف . 

وقال نبيه إن التجربة كانت مفيدة بالنسبة للفريق واستغلها الجهاز الفني لمنح الفرصة لكل العناصر ومشاركة 22 لاعب لتجربتهم. 

وتابع : "المباراة كانت فرصة جيدة كذلك لتجربة للاعبين الشباب". 

وأشار نبيه إلى أن خوض مباراة ودية يمنح اللاعبين حساسية المباريات خلال فترة التوقف الحالية. 

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أسامة نبيه

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